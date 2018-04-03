Saponara: "A Udine uniti e compatti. Chissà cosa proveremo una volta arrivati.. Forza noi!"
Riccardo Saponara ha scritto su Instagram un bel messaggio per caricare i propri compagni prima della partita di domani contro l'Udinese. Queste le sue parole:
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 07:32
Oggi partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è il modo in cui lo faremo tutti insieme: uniti, compatti, abbracciati, FORTI. Forza noi.