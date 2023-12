Saponara torna a Firenze, Barone: “Ne ho parlato spesso, convinti che lui sia una grande risorsa”

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di domenica sul campo della Fiorentina si è soffermato anche sul momento che attende il grande ex della partita Riccardo Saponara, oggi negli scaligeri:

“Ne ho parlato tante volte, Riccardo è un giocatore di grande qualità poi in campo ci sono degli equilibri da preservare. Siamo convinti però che lui per noi è una grande risorsa e se non ci fosse stata l’espulsione di Duda contro la Lazio lo avrei messo in campo”, dice di lui Baroni. Lo riporta TMW

