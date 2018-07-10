Saponara: su di lui piomba una squadra di Serie A. Si valutano le offerte...

Riccardo Saponara e la Fiorentina, un rapporto che non è sicuro di continuare. Pantaleo Corvino, infatti, non disdegna buone offerte da valutare per lui. Secondo l’edizione di questa mattina de Il Sec...

Riccardo Saponara e la Fiorentina, un rapporto che non è sicuro di continuare. Pantaleo Corvino, infatti, non disdegna buone offerte da valutare per lui. Secondo l’edizione di questa mattina de Il Secolo XIX, ci sarebbe il Genoa sulle sue tracce. Vedremo nelle prossime settimane se si concretizzerà un'offerta accettabile. Intanto registriamo l’interesse del Genoa per Saponara.