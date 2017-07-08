Saponara? Meglio con Giampaolo, dubbio Pioli. Tuttosport: la Samp ci pensa.

L'edizione di oggi di Tuttosport parla del mercato della Samp, che sta per cedere Muriel al Sivliglia per venti milioni di euro. Nel reparto avanzato arriverà Kownacki (obiettivo viola, ndr) anche se...

L'edizione di oggi di Tuttosport parla del mercato della Samp, che sta per cedere Muriel al Sivliglia per venti milioni di euro. Nel reparto avanzato arriverà Kownacki (obiettivo viola, ndr) anche se non basterà. I blucerchiati stringono per Meré e - si legge - pensano a Saponara per il ruolo di trequartista. Ritroverebbe Giampaolo, con cui aveva firmato una bella stagione a Empoli. Tra le altre cose, Pioli in carriera non ha mai utilizzato il trequartista, ecco spiegato anche il motivo di questo interessamento.