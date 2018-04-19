Saponara su Instagram: “Abbiano dato tutto, grazie ai tifosi. Vogliamo dare un segnale forte”
Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha pubblicato il seguente post su Instagram dopo Fiorentina-Lazio proiettando già l’attenzione verso Sassuolo-Fiorentina in programma Sabato
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 17:01
Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha pubblicato il seguente post su Instagram dopo Fiorentina-Lazio proiettando già l’attenzione verso Sassuolo-Fiorentina in programma Sabato