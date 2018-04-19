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Saponara su Instagram: “Abbiano dato tutto, grazie ai tifosi. Vogliamo dare un segnale forte”

Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha pubblicato il seguente post su Instagram dopo Fiorentina-Lazio proiettando già l’attenzione verso Sassuolo-Fiorentina in programma Sabato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 17:01
Saponara su Instagram: “Abbiano dato tutto, grazie ai tifosi. Vogliamo dare un segnale forte” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Il giocatore della Fiorentina Riccardo Saponara ha pubblicato il seguente post su Instagram dopo Fiorentina-Lazio proiettando già l’attenzione verso Sassuolo-Fiorentina in programma Sabato

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