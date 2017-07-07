Saponara: il ginocchio è ok, a Moena con un programma personalizzato

Il trequartista ha svolto un esame di verifica in una clinica specializzata dopo la pulizia meniscale effettuata al termine della stagione scorsa

Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, occhi puntati soprattutto su Riccardo Saponara che ieri ha svolto un esame di verifica in una clinica specializzata dopo la pulizia meniscale effettuata al termine della stagione scorsa: il controllo ha dato esito soddisfacente e, seguendo un piano stabilito, il trequartista ex Empoli nella prima parte di preparazione in Val di Fassa seguirà un programma personalizzato per mettersi a disposizione di Pioli nel più breve tempo possibile.