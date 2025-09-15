Santacroce: “ Dopo 10 minuti si è capito come sarebbe andata ma la Fiorentina poteva fare di più “

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, parla della vittoria partenopea di sabato sera contro la Fiorentina.

Intervenuto a TMW Fabiano Santacroce ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando la vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Era una partita insidiosa quella con la squadra viola. Le partite che si giocano prima della Champions League possono sempre nascondere insidie, ma il Napoli è entrato proprio con la mentalità di Conte, con i giocatori tutti agguerriti. Dopo 10’ si è capito come sarebbe andata. La squadra di Pioli poteva fare meglio ma ora contro un Napoli così tutti andrebbero in difficoltà. Faccio fatica a trovare qualcuno che non sia andato bene contro la Fiorentina”.