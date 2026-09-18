Sandrelli: “Vanoli ha dato fiducia alla Fiorentina. Oulai? Ha un innato senso dell’ordine”

Le parole di Massimo Sandrelli in vista di Fiorentina Napoli

Il giornalista, Massimo Sandrelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Sarebbe bello vincere con il Napoli, perché quel pizzico di fiducia che Vanoli ci ha fatto avere potrebbe essere più di un pizzico. Con lui si è visto qualcosa di più. Un successo con il Napoli sarebbe importante".

Su Oulai: "È un giocatore che ha innato il senso dell'ordine. Dà la palla sempre di prima e se ce l'ha tra i piedi non la perde. Non penso che abbia demeritato nemmeno nel primo tempo col Pisa".

Sui terzini: "Vanoli deve trovare un equilibrio vero, cercando di fare contenimento nel modo migliore. Si deve andare avanti per tentativi, finché non si trova la soluzione più funzionale".

Conclude: "Njie e Mastantuono giocatori diversi, il primo lo vedo già pronto, l'altro va visto passo passo".