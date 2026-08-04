Sandrelli: "Finalmente una Fiorentina protagonista sul mercato. Oulai è il giocatore più intrigante"

L'opinione di Massimo Sandrelli sulla prima parte del mercato della Fiorentina

Il giornalista, Massimo Sandrelli, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Non ho ancora visto giocare Mastantuono, ma in molti parlano di un giocatore molto forte. Inoltre non è un esterno, quindi andrà valutato per quello che può dare nel suo ruolo. Finalmente si è vista una società protagonista sul mercato e questo atteggiamento trasmette ottimismo e infonde fiducia. C’è grande curiosità nel vedere e scoprire questi nuovi giocatori".

"Quello che mi intriga di più è Oulai, perché è un regista naturale e mi sembra abbia tutte le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. Mi aspetto una Fiorentina con voglia di proporre gioco e di inventare. I passaggi a vuoto fanno parte del percorso e vanno messi in conto. Inoltre bisogna considerare anche la possibilità di una cessione importante: per alleggerire il passivo, la società potrebbe essere costretta a sacrificare un giocatore di primo piano".

"A mio avviso il reparto difensivo è già pronto, mentre mancano ancora gli esterni e, nel caso dovesse partire Kean, anche un attaccante. Le formule di prestito utilizzate da Paratici aiutano ad alleggerire il bilancio nell’immediato, ma alla fine sono i fatti a parlare e servono ancora altri acquisti".

Su Atta: "Atta è un giocatore intrigante. Devo ancora capire se abbia le qualità per fare il fantasista perché, essendo molto alto, sarà importante valutarne la rapidità nello stretto".

