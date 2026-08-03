Sancho si allena con il Flixton FC. Il presidente: "Si prepara per il prossimo capitolo"

L'ex Borussia Dortmund e Manchester United si è allenato con il club di 10ª divisione inglese, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione.

Tra i nomi accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni c'è anche quello di Jadon Sancho. L'esterno inglese è attualmente svincolato dopo una parentesi poco brillante all'Aston Villa ed è alla ricerca della squadra giusta per rilanciare la propria carriera.

L'ex Borussia Dortmund e Manchester United vuole farsi trovare pronto in vista della prossima chiamata. Per questo motivo, nei giorni scorsi si è allenato presso il centro sportivo del Flixton FC, club che milita nella decima divisione inglese. A far discutere è stato un video in cui Sancho si complimenta con lo staff della società per le strutture messe a sua disposizione durante questo periodo di preparazione.

Nelle ultime ore erano emerse indiscrezioni che parlavano addirittura di una possibile trattativa tra il giocatore e il Flixton. Per questo motivo il club inglese ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale per fare chiarezza:

"Non era in prova con il club e non è stato coinvolto in alcuna trattativa di trasferimento. Jadon - ha spiegato - ha semplicemente utilizzato le nostre strutture per una sessione di allenamento privata al fine di mantenersi in forma in vista del prossimo capitolo della sua carriera."

Anche il presidente del Flixton ha voluto sottolineare l'atteggiamento dell'esterno inglese, definendolo "estremamente professionale e umile" e spiegando come il giocatore si sia reso disponibile con i tifosi, concedendosi per autografi e fotografie. Sancho continua così a prepararsi in attesa di definire il proprio futuro e trovare la prossima destinazione.