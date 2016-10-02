Sanchez e Vecino avversari per una notte. Tomovic lasciato ancora a casa dalla Serbia
Oltre a Astori e Bernardeschi, anche Sanchez e Vecino saranno impegnati con le nazionali verso Russia 2018
Oltre alla nazionale azzurra guidata da Giampiero Ventura, anche le altre federazioni hanno diramato le liste dei convocati per i prossimi impegni. Oltre ad Astori e Bernardeschi, convocati in vista delle gare di qualificazione contro Spagna e Macedonia, saranno anche altri i viola che vedremo impegnati con le rispettive nazionali. Un occhio di riguardo ci vorrà sicuramente per il continente sudamericano, con i due centrocampisti Carlo Sanchez, fra i migliori anche nella sconfitta di Torino, e Matias Vecino, che ha invece fatto il suo ingresso nella ripresa, che si sfideranno nella partita valevole per le qualificazioni al mondiale russo del 2018 fra Colombia ed Uruguay, alle 22.30 italiane di martedì 11 ottobre. Le altre gare vedranno invece i "cafeteros" sfidare il Paraguay, mentre la nazionale uruguaiana affronterà il Venezuela. Resta ancora escluso invece, per la seconda volta consecutiva, dalle scelte del commissario tecnico serbo Muslin, Nenad Tomovic che, dopo la buona prestazione contro il Qarabag, ricade nei soliti errori mostrandosi piuttosto sottotono nella trasferta di Torino.