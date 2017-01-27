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Sanchez: "Gioco al massimo per restare, in difesa mi trovo bene. Il nostro obbiettivo..."

Le parole di Carlos Sanchez rilasciate a Il Corriere Dello Sport - Stadio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2017 09:31
Sanchez: "Gioco al massimo per restare, in difesa mi trovo bene. Il nostro obbiettivo..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il colombiano Carlos Sanchez ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere Dello Sport - Stadio. Queste le sue dichiarazioni:

“Il difensore? Lo avevo già fatto, ma mai dal primo minuto, mi sono trovato bene, direi "comodo". I nostri obbiettivi? Ci rimangono due competizioni da portare avanti,  e vogliamo arrivare lontano perché dobbiamo assolutamente restare in Europa. Anche se abbiamo perso contro il Napoli, non cambia nulla: la nostra mentalità è quella mostrata fino ad oggi e dobbiamo farla prevalere sempre di più. Il mio futuro? Qui a Firenze io e la mia famiglia ci troviamo a nostro agio. Voglio restare. Le presenze? Sinceramente non le ho mai contate. So solo che il mio riscatto dipende dalle volte in cui scendo in campo (sarà obbligatorio al raggiungimento del 50% di presenze rispetto alle gare totali disputate dalla Fiorentina, ndc), ma io sono molto concentrato sul lavoro. Devo fare il massimo, perché io voglio rimanere qui sebbenel’unica cosa che conti realmente è che la squadra vinca. La classifica? La Fiorentina è una squadra che vale molto più della posizione che occupa”.

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