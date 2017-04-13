Sanchez: "Empoli è derby, e bisogna vincere. Noi stiamo con Sousa perché..."

Queste le parole di Carlos Sanchez, centrocampista e difensore della Fiorentina, per il TGR Rai Toscana: "È un derby, e bisogna vincerlo. Loro hanno bisogno dei tre punti come noi, ecco perché credo c...

Queste le parole di Carlos Sanchez, centrocampista e difensore della Fiorentina, per il TGR Rai Toscana: "È un derby, e bisogna vincerlo. Loro hanno bisogno dei tre punti come noi, ecco perché credo che sarà una partita bella da vedere. Noi siamo con Sousa, questo è importante. Siamo con lui per avere la possibilità di arrivare in Europa. Dobbiamo cercare di avere più carattere in alcune partite. L'importante è raggiungere questa maturità sempre: se ci si arriva fa la differenza. Noi all'Europa League crediamo tanto, e la vorremo fino alla fine. Ora abbiamo l'Empoli, e serve fare punti". Conclude Sanchez.