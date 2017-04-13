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Sanchez: "Empoli è derby, e bisogna vincere. Noi stiamo con Sousa perché..."

Queste le parole di Carlos Sanchez, centrocampista e difensore della Fiorentina, per il TGR Rai Toscana: "È un derby, e bisogna vincerlo. Loro hanno bisogno dei tre punti come noi, ecco perché credo c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2017 21:15
Sanchez: "Empoli è derby, e bisogna vincere. Noi stiamo con Sousa perché..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole di Carlos Sanchez, centrocampista e difensore della Fiorentina, per il TGR Rai Toscana: "È un derby, e bisogna vincerlo. Loro hanno bisogno dei tre punti come noi, ecco perché credo che sarà una partita bella da vedere. Noi siamo con Sousa, questo è importante. Siamo con lui per avere la possibilità di arrivare in Europa. Dobbiamo cercare di avere più carattere in alcune partite. L'importante è raggiungere questa maturità sempre: se ci si arriva fa la differenza. Noi all'Europa League crediamo tanto, e la vorremo fino alla fine. Ora abbiamo l'Empoli, e serve fare punti". Conclude Sanchez.

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