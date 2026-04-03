Sammarco: "Il nostro focus è tutto sulla partita di domani, vogliamo fare il massimo"

Paolo Sammarco, tecnico dell’Hellas Verona, ha presentato la sfida contro la Fiorentina nella consueta conferenza stampa pre partita.Le parole di Sammarco: “La squadra ha lavorato bene durante la sost...

Paolo Sammarco, tecnico dell’Hellas Verona, ha presentato la sfida contro la Fiorentina nella consueta conferenza stampa pre partita.

Le parole di Sammarco: “La squadra ha lavorato bene durante la sosta. Alcuni rientrati dalle Nazionali, come Nelsson e Suslov, erano inizialmente un po’ giù per i risultati, ma hanno poi lavorato con grande intensità. Recuperiamo Bradarić, per il resto siamo quelli di due settimane fa. Dobbiamo cercare di vincere: per noi, per lo stadio e per la società. Vogliamo fare il massimo e offrire una prestazione importante. Il focus è tutto sulla partita di domani.”