Salvini: “No ai soldi del PNRR per il Franchi. Adesso vedrò io dove fare lo stadio nuovo della Fiorentina”

Bagno a Ripoli (Firenze), 21 gennaio 2024 – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Firenze. L’esponente del governo è arrivato nella tarda mattinata di oggi, 21 gennaio, al Viola Park a Bagno a Ripoli (Firenze) dove è stato accolto dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone. “Una struttura come questa è un esempio per altre società italiane”, ha detto Salvini.

Al centro la questione stadio. “Sto leggendo le carte e sento parlare di Franchi bis. Mi rifiuto di pensare che i tifosi di una società storica come la Fiorentina possano andare a centinaia di chilometri per vedere la loro squadra, mi sembrerebbe una mancanza di rispetto. Ribadisco che il tema del PNRR per fare lo stadio a Firenze come a Venezia è stata una scelta proposta da altri e bocciata dalla Commissione Europea. Io posso dire la mia: il PNRR serve per modernizzare il paese e creare infrastrutture”.

Il senatore ha poi assicurato: “C’è assolutamente bisogno di nuovi stadi. Avere uno stadio nuovo che vive sette giorni su sette anche con eventi culturali oltre alle partite è fondamentale. Quello che posso fare è fare una ricognizione con altri ministeri per vedere se ci siano in città aree pubbliche dismesse, disponibili che rispondono a quello che sono le normative Uefa. Sperando che non ci siano dei “no” ideologici da parte di Comune e Soprintendenza. Ritengo improbabile ch ela Commissione Europea dia uno slittamento dei tempi sul PNRR non per le ferrovie, ma per lo stadio di Firenze”.