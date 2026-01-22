Salvini: “Giusto punire i colpevoli, sbagliato chiudere stadi e trasferte a persone per bene”

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso del Milan, è intervenuto sulle recenti misure adottate contro i tifosi di Fiorentina e Roma in un’intervista alla Gazzetta d...

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e noto tifoso del Milan, è intervenuto sulle recenti misure adottate contro i tifosi di Fiorentina e Roma in un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

"Da tifoso che ha avuto per diversi anni la tessera del secondo anello blu della Curva Sud del Milan, non sono però mai a favore di interventi punitivi di gruppo a fronte di crimini dei singoli. Questo vale per le curve del Milan e dell'Inter che erano ahimè utilizzate come copertura da criminali, spacciatori, accoltellatori e assassini. Questo non vuol dire aprire un dibattito con l'amico Piantedosi, questori e prefetti, se ci sono 5-10-15-150 imbecilli o peggio criminali, è giusto che non vedano più una partita, ma vietare la passione o chiudere gli stadi o le trasferte a migliaia di persone perbene secondo me non è una soluzione."