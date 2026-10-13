Saltata un'altra panchina di Serie A: Stroppa esonerato dal Venezia, zero punti in sei partite

Il tecnico paga il pessimo rendimento in campionato e una partenza senza punti nelle prime sei giornate

Si chiude l'avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia. Il club ha deciso di esonerare l'allenatore dopo un avvio di stagione estremamente negativo, segnato da zero punti conquistati nelle prime sei partite. Un bilancio pesante, che ha portato la società a intervenire per provare a invertire la rotta. Il comunicato del club:

"Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.



Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista.

Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".