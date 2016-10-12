Salcedo in guai legali, ritirata la convocazione del Messico. Tutti i dettagli e un precedente che fa paura...

Secondo quanto ha scritto la versione messicana di goal.com, il difensore della Fiorentina Carlos Salcedo non è stato convocato dal Messico per le partite contro Panama e Nuova Zelanda a causa di moti...

Secondo quanto ha scritto la versione messicana di goal.com, il difensore della Fiorentina Carlos Salcedo non è stato convocato dal Messico per le partite contro Panama e Nuova Zelanda a causa di motivi legali. Il difensore viola, infatti, sarebbe stato denunciato dalla sua ex compagna per il mancato pagamento degli alimenti della figlia. La convocazione che il ct Osorio stava spedendo alla Fiorentina è stata bloccata dalla federazione che ha voluto scongiurare una situazione simile a quella di Valencia inseguito dalla polizia che stava per arrestarlo per motivazioni analoghe a quelle di Salcedo. Un precedente, dunque, che fa paura. Attendiamo sviluppi.