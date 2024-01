Sabatini: “Penso che il Napoli batterà la Fiorentina perchè ultimamente è stata sfortunata”

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni dall’inizio della Supercoppa Italiana in cui giocherà la Fiorentina, queste le sue parole:

“Il problema di Sarri è che si lamenta sempre e dopo un pò non lo sta più a sentire nessuno nemmeno quando dice la cose giuste. A me farebbe più piacere giocare la Supercoppa in piazze in cui non c’è il grande calcio come a Messina, anche per sfruttare il clima più caldo. Mi sembra che si vada li solo per soldi e non per progetto e strategia.

Inter e Lazio stanno molto bene se guardiamo i risultati. La Lazio adesso non sembra una squadra di Sarri, ieri è stata in difesa contro il Lecce per tutto il primo tempo, poi ha fatto il gol ed è tornata a difendersi, non mi sembra una squadra di Sarri. Il Napoli non sta bene ma è stato anche sfortunato, non è nemmeno lontana parente della squadra dello scorso anno. La Fiorentina non è stata sfortunata in questo periodo, se escludiamo il palo di Bonaventura all’ultimo minuto, il Napoli secondo me ha avuto qualche disavventura di troppo quindi vedo meglio il Napoli contro la Fiorentina.

La Fiorentina al quarto posto è tanta roba, per me serve qualcosa sul mercato, anche Faraoni ha già fatto la sua figura eppure è un giocatore normale che ti dà la possibilità di fare le tue scelte. Lo scorso anno ci è arrivata la Lazio, quest’anno magari se la può giocare la Fiorentina”