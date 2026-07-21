Sabatini: "La Fiorentina è la squadra che incuriosisce di più. Grosso? Mi piace tantissimo"

Il commento di Sandro Sabatini sul mercato Viola

Il noto giornalista e opinionista, Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva ha commentato la prima parte del mercato della Fiorentina: "La Fiorentina in questo momento è la squadra che indubbiamente ispira più curiosità in questo momento, grazie al mercato",

"I viola hanno preso tutti buoni giocatori, giovani, sta spendendo tanti soldi, quasi 100 milioni… è una squadra che vedo con molta curiosità. Inoltre, Grosso è un allenatore che mi piace tantissimo."