Sabatini: "La colpa è un pò di tutti. C'è qualcosa che non va nello spogliatoio, centrocampo leggero"

Il giornalista Sandro Sabatini si espone sul periodo critico che sta passando la squadra di Stefano Pioli a Lady Radio, le sue parole:"Parlando della partita di ieri dobbiamo dire che la Fiorentina si...

Il giornalista Sandro Sabatini si espone sul periodo critico che sta passando la squadra di Stefano Pioli a Lady Radio, le sue parole:

"Parlando della partita di ieri dobbiamo dire che la Fiorentina sia stata anche sfortunata con quei due pali presi, bisogna tenerne conto. Per il resto non capisco tante cose, parto dal mercato perchè Pradè è proprio nel mirino della curva, nutro molto rispetto per lui, ma è evidente che abbia costruito una squadra molto leggera a centrocampo e doveva rendersene conto, ribadisco la mia stima attenzione, però la squadra non si fa con tutti i tecnici, ci vuole anche qualcuno più di sostanza e di grinta. Me la prendo un pò con Pioli perchè si dovrebbe rendere conto lui di avere una squadra leggerina, Nicolussi Caviglia in un centrocampo a due si perde, è un ottimo giocatore ma per dare il massimo da regista deve avere due mezzali, con certe caratteristiche, al suo fianco. Me la prendo un pò anche con i giocatori che per me sono tra i più forti della rosa, come Gosens e Dodò che non sono più quelli di anno scorso o persino De Gea, che è un portiere immenso, ma non sta facendo tutti i miracoli di anno scorso. Non capisco perchè a Gudmundsson vengano date tutte queste opportunità e si continui a farlo giocare. I tifosi sono stati accusati di essere il male della Fiorentina ma su questo non ci sto! I tifosi criticano perchè la squadra va male, non è che la squadra va male perchè i tifosi criticano, l'unica cosa che posso criticare ai tifosi è il fatto di prendersela solamente con Pradè, dovrebbero prendersela un pò con tutti non solo con il direttore sportivo. Sulla fiducia a Pioli rinnovata dalla società la reputo automatica diciamo, è una fiducia che va sia all'uomo, al professionista ma anche alla convenienza della società, avendo questo un cospicuo contratto triennale. Comunque mi sembra che anche nello spogliatoio ci sia qualcosa che non vada; al di là della sfortuna di ieri c'è qualcos'altro che non va. Pensando alle partite dopo la sosta ci sono Inter e Napoli che sono le più forti, soprattutto l'Inter, che sono anni che è la più forte".