Sabatini incorona la viola: "Grosso è pronto al grande salto, così come la sua Fiorentina"

Il direttore sportivo promuove il tecnico viola e vede un futuro importante per il club: "La sua storia parla per lui". Poi il commento sulla suggestione Guardiola in Nazionale.

Walter Sabatini vede una Fiorentina pronta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie A. Il direttore sportivo, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha elogiato il lavoro svolto da Fabio Grosso, indicando proprio il tecnico viola come uno degli allenatori destinati a compiere il definitivo salto di qualità nel massimo campionato.

FIDUCIA TOTALE - Alla domanda su chi si aspetti possa sorprendere in Serie A, Sabatini non ha avuto dubbi: "Da Grosso. La sua storia è indicativa, lo ha già fatto. Ha vinto il campionato di Serie B e si è ripetuto con un ottimo lavoro nella scorsa stagione al Sassuolo. Lo vedo pronto al grande salto, così come lo è la sua Fiorentina". Parole che confermano la crescita della formazione viola, protagonista di un mercato molto ambizioso che ha consegnato a Grosso una rosa ricca di qualità e prospettive.

LA NAZIONALE - Nel corso dell'intervista Sabatini ha parlato anche della suggestione Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana, frenando però l'entusiasmo: "Non c'è nessun motivo per non averlo, ma l'Italia ha bisogno di altro. Lui ha bisogno di allenare, all'Italia serve un commissario tecnico. Non sembra, ma è una cosa molto diversa: la Nazionale deve cercare di fare calcio in modo diverso, avere altre preoccupazioni".