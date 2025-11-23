Sabatini: “Il rigore c’era e andava confermato. Non c’è stata alcuna differenza tra Fiorentina e Juventus”

Il giornalista sportivo Sandro Sabatini commenta la partita tra Fiorentina e Juventus su Calciomercato.com. Queste le sue parole:

“Sull’episodio arbitrale per me il rigore andava confermato, e raramente ho visto un arbitro della capacità e dell’esperienza di Doveri piegarsi ad un’imperfezione notata dal Var ed effettivamente evidente cioè che è Vlahovic a tirare per primo la maglia di Pablo Marì ma poi il fallo si concretizza in area ad opera del Viola.

La prestazione della Juventus non è stata assolutamente all’altezza di una sfida che, almeno in teoria, proponeva in campo una squadra che punta a un posto in Champions League, se non a qualcosa di più, e un’altra che invece è in pieno panico, in zona retrocessione; questa differenza tra Juventus e Fiorentina non si è vista. Vlahovic è stato dominante da una parte e Kean lo è stato dall’altra, Yldiz non pervenuto, e tra i viola va segnalata la vivacità di una formazione, di una squadra, di un ambiente, che probabilmente è stato rivitalizzato dal cambio di allenatore”. Ripreso da Calciomercato.com.