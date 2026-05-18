Sabatini: "I migliori della Fiorentina sono gli ex Juventus. Ringraziare chi ha svenduto Fagioli"

Il giornalista ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Juventus, soffermandosi soprattutto sulle prove degli ex bianconeri

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato il successo della Fiorentina contro la Juventus, una vittoria che ha regalato almeno una soddisfazione ai tifosi viola dopo una stagione complicata.

Secondo Sabatini, a trascinare la Fiorentina sono stati soprattutto quei giocatori con un passato juventino. Il primo nome citato è stato quello di Nicolò Fagioli: “È stato nettamente il miglior centrocampista in campo nei 60 minuti che ha disputato. La Juventus lo ha praticamente ceduto a prezzo di saldo”. Il giornalista ha poi aggiunto con ironia: “Andate a ringraziare chi ha deciso di lasciarlo andare via”.

Spazio anche per Rolando Mandragora, altro ex bianconero protagonista della sfida: “Mandragora rappresenta un periodo complicato della Juventus, quello legato alle plusvalenze e alle operazioni che hanno avuto conseguenze pesanti sia dal punto di vista economico che dirigenziale”.