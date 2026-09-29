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Sabatini: "Fagioli sublime, ha partecipato a tutti i gol dell'Italia. Qualcuno si era dimenticato di lui"

Sandro Sabatini elogia Nicolò Fagioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 14:07
Sabatini: "Fagioli sublime, ha partecipato a tutti i gol dell'Italia. Qualcuno si era dimenticato di lui" -
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Sandro Sabatini ha commentato, sul proprio canale YouTube, la prestazione di Fagioli nella vittoria dell'Italia contro la Turchia: "Fagioli ha deliziato. Le statistiche parlano chiaro, tra passaggi giusti e giocate di prima, tutte le volte che ha trovato un compagno smarcato, ha partecipato a tutti i gol”.

Fagioli è un giocatore straordinario ed è incredibile che negli ultimi tempi sia stato colpevolmente dimenticato, anche nella partita contro la Bosnia, perché giocava così già qualche mese fa, e lo stesso vale per Kayode, tutta gente che non è stata nemmeno convocata. Fagioli è stato a tratti sublime contro la Turchia, la mezzala di tecnica dell’Italia”.


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