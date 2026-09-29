Sabatini: "Fagioli sublime, ha partecipato a tutti i gol dell'Italia. Qualcuno si era dimenticato di lui"

Sandro Sabatini elogia Nicolò Fagioli

Sandro Sabatini ha commentato, sul proprio canale YouTube, la prestazione di Fagioli nella vittoria dell'Italia contro la Turchia: "Fagioli ha deliziato. Le statistiche parlano chiaro, tra passaggi giusti e giocate di prima, tutte le volte che ha trovato un compagno smarcato, ha partecipato a tutti i gol”.

“Fagioli è un giocatore straordinario ed è incredibile che negli ultimi tempi sia stato colpevolmente dimenticato, anche nella partita contro la Bosnia, perché giocava così già qualche mese fa, e lo stesso vale per Kayode, tutta gente che non è stata nemmeno convocata. Fagioli è stato a tratti sublime contro la Turchia, la mezzala di tecnica dell’Italia”.



