Sabatini: "Fagioli è un giocatore straordinario. Stravedo per lui: è un centrocampista da grande squadra"
A margine dell'evento "Malusci Camp in campo per la beneficienza" Sandro Sabatini ha sottolineato le qualità di Nicolò Fagioli
A cura di Redazione Labaroviola
01 maggio 2026 21:19
Sandro Sabatini ha partecipato oggi all'evento "Malusci Camp in campo per la beneficienza" e ha sottolineato il talento di un giocatore della Fiorentina.
Ecco le parole del noto giornalista:
"Stravedo per Fagioli. Per me è un giocatore straordinario, mi confronto con tanti tifosi e amici che sostengono che perde un pallone a partita. Appunto, ne perde soltanto uno quando i giocatori normali ne sbagliano una decina... Secondo me Fagioli è da grande squadra".