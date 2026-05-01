Sabatini: "Fagioli è un giocatore straordinario. Stravedo per lui: è un centrocampista da grande squadra"

A margine dell'evento "Malusci Camp in campo per la beneficienza" Sandro Sabatini ha sottolineato le qualità di Nicolò Fagioli

Sandro Sabatini ha partecipato oggi all'evento "Malusci Camp in campo per la beneficienza" e ha sottolineato il talento di un giocatore della Fiorentina.



Ecco le parole del noto giornalista:

"Stravedo per Fagioli. Per me è un giocatore straordinario, mi confronto con tanti tifosi e amici che sostengono che perde un pallone a partita. Appunto, ne perde soltanto uno quando i giocatori normali ne sbagliano una decina... Secondo me Fagioli è da grande squadra".