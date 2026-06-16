Sabatini elogia Paratici e ne sottolinea la dedizione: "Fabio è come me. Un bulimico del calcio"

Parole che esprimono benissimo la mentalità di Paratici, dalla bocca di uno dei direttori sportivi più competenti in circolazione.

«Fabio è come me. Un bulimico del calcio». Walter Sabatini non è solo uno dei più competenti direttori sportivi in circolazione. È uomo di cultura, con un uso raro della parola in un mondo nel quale profondità e linguaggio ricercato non hanno più cittadinanza. Per questo le sue definizioni sono particolarmente efficaci e quella con la quale ha descritto il diesse della Fiorentina è forse la migliore possibile.

C’è molto del dirigente viola, in quella frase. Relazioni, metodo, voglia di fare, incapacità di star fermo: cento ne fa, mille ne pensa. Chi lo conosce lo sa, e non ha dubbi sul fatto sarà così anche alla guida della Fiorentina. Di certo c’è che pur avendo avviato ormai da mesi la sua rivoluzione ed essendo già pienamente operativo in vista di questo mercato, ora che la missione negli Usa si è conclusa con un mandato chiaro e preciso su piani e strategie (ricevuto direttamente dalla proprietà), Paratici può dare inizio ad una nuova fase. Con la consapevolezza che sarà un’estate lunga, sicuramente complessa, e nella quale non potrà far tutto che avrebbe in mente.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino