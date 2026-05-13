Sabatini consiglia: Grosso è un grande allenatore. De Rossi deve scegliere: Firenze sarebbe una piazza prestigiosa
Il commento di Walter Sabatini sul profilo giusto per la panchina della Fiorentina della prossima stagione
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 21:06
All'interno del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha tracciato l'identikit giusto per il prossimo allenatore della Fiorentina.
Ecco il pensiero dell'esperto dirigente:
"Si prospettano 15-20 giorni chiave per i vari valzer. Grosso ve lo dico da inizio anno che è un grande allenatore. De Rossi ha mostrato a tutti il suo valore, ma deve fare la scelta giusta. Firenze sarebbe eventualmente un piazza di prestigio."