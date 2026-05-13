Sabatini consiglia: Grosso è un grande allenatore. De Rossi deve scegliere: Firenze sarebbe una piazza prestigiosa

Il commento di Walter Sabatini sul profilo giusto per la panchina della Fiorentina della prossima stagione

All'interno del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha tracciato l'identikit giusto per il prossimo allenatore della Fiorentina.



Ecco il pensiero dell'esperto dirigente:

"Si prospettano 15-20 giorni chiave per i vari valzer. Grosso ve lo dico da inizio anno che è un grande allenatore. De Rossi ha mostrato a tutti il suo valore, ma deve fare la scelta giusta. Firenze sarebbe eventualmente un piazza di prestigio."