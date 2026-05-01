Sabatini attacca sul Franchi: “La Fiesole sembra un cantiere abbandonato, è una vergogna per Firenze”

Parole dure, che riaccendono il dibattito attorno ai tempi e alla gestione dei lavori dello stadio viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso forti critiche sulla situazione dello Stadio Artemio Franchi e sui lavori di restyling in corso.

“Si gioca con le gru al Franchi. È una situazione che va denunciata da tempo. Basta guardare la Curva Fiesole, il cuore del tifo: dà l’idea di un edificio lasciato a metà, come quei cantieri fermi perché sono finiti i fondi e si aspetta qualcuno per ripartire”.



“È questa la sensazione che si ha. Non so nemmeno a chi attribuire le responsabilità, se al Comune o alla Regione. Ma quello che sta succedendo a Firenze è semplicemente una vergogna”.