Sabatini approva Valentini: "Colpo intelligente della Fiorentina. Era titolare nel Boca, può farlo in Serie A"
Durante l'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l'ex direttore sportivo - tra le altre - di Salernitana e Roma, Walter Sabatini, ha così parlato di Nicolas Valentini, nuovo acquisto della Fio...
Durante l'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, l'ex direttore sportivo - tra le altre - di Salernitana e Roma, Walter Sabatini, ha così parlato di Nicolas Valentini, nuovo acquisto della Fiorentina: "Operazione intelligente della Fiorentina. Chi fa il titolare nel Boca Juniors può farlo tranquillamente in Serie A".
FERRARI: “IN SETTIMA INCONTRERÒ LA SINDACA FUNARO. IL 18 LUGLIO SAREMO IN TRIBUNALE PER I LAVORI AL FRANCHI”
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