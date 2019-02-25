Sabatini: "Abisso schiacciato dal Franchi, non si sentiva di togliere un rigore al 99' minuto"

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva dell'episodio Var di ieri. Queste le sue parole: “Il rigore non c’era, perché c’era un fallo di Chiesa su D’Ambrosio..

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva dell'episodio Var di ieri. Queste le sue parole: “Il rigore non c’era, perché c’era un fallo di Chiesa su D’Ambrosio e perché poi quest’ultimo la tocca col petto e non col braccio. Abisso è stato travolto dall’atmosfera pesante dello stadio e nella sua testa si è immaginato che il pallone sia andato sul braccio. Ho avuto la sensazione che Abisso abbia avuto paura di negare un rigore che aveva fischiato al 99esimo, a Firenze, con i tifosi della Fiorentina che avevano già ‘subito’ due decisioni contrarie dal Var”.