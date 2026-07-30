Runjaic: "Atta ha iniziato un percorso di crescita; ha sfruttato le occasioni per fare un netto salto di qualità"

Le parole dell'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic sulla crescita di Arthur Atta, nuovo centrocampista della Fiorentina

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intervenuto dal ritiro bianconero parlando ai giornalisti e soffermandosi anche sulla cessione di Atta e sulla filosofia del club.

Il tecnico ha ribadito che il primo obiettivo stagionale resta la salvezza da conquistare il prima possibile, sottolineando come ogni estate rappresenti un nuovo punto di partenza. "In questa fase della preparazione alcuni giocatori arrivano e altri vanno via, come Atta. Fa parte del DNA dell'Udinese individuare talenti, valorizzarli e poi cederli. Le plusvalenze sono fondamentali per consentire al club di restare competitivo in Serie A", ha spiegato, aggiungendo che soltanto al termine del mercato sarà possibile definire obiettivi più ambiziosi.

Runjaic ha poi dedicato un pensiero ad Atta: "Gli auguro il meglio. Ha intrapreso un importante percorso di crescita che lo scorso anno gli ha permesso di conquistare un posto da titolare e di mettersi in evidenza. La sua partenza, però, offrirà ad altri calciatori l'opportunità di dimostrare il proprio valore. La filosofia dell'Udinese è proprio questa: vendere giocatori per investire su nuovi profili e accompagnarli nel loro percorso di crescita". Il tecnico ha infine citato l'esempio di Thauvin e dello stesso Atta, entrambi capaci di sfruttare al meglio le occasioni avute per compiere un significativo salto di qualità.