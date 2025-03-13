Rui Vitoria: "Usciamo a testa alta, siamo sul livello della Fiorentina. Arbitraggio non all'altezza"

L'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria ha parlato al termine di Fiorentina-Panathinaikos terminata con il risultato di 3-1 in favore della Fiorentina, queste le sue parole riportate da Tuttomercat...

L'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria ha parlato al termine di Fiorentina-Panathinaikos terminata con il risultato di 3-1 in favore della Fiorentina, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Come ne uscite da questa sfida?

"Abbiamo giocato due partite difficili, nel primo tempo oggi non abbiamo giocato bene come volevamo: non abbiamo pressato abbastanza in fase difensiva. I due gol che abbiamo subito nel primo tempo potevamo fronteggiarli meglio. In scontri così, sai che le cose possono farsi difficili: il loro raddoppio poteva essere evitato. Nel secondo tempo però abbiamo preso molto bene le redini del gioco, segnando un gol e lasciando aperte le nostre chance fino alla fine. E potevamo fare pure il 3-2 a fine ripresa... Possiamo uscire a testa alta, sia per la prestazione di oggi che per Atene.

Potevate essere più coraggiosi?

"Dobbiamo considerare tutto, guardando alle specifiche delle partite. Sul 2-0 volevamo ribaltare il risultato, avremmo voluto avere più occasioni però siamo riusciti a mettere più volte in difficoltà la Fiorentina. Nel secondo tempo abbiamo giocato veramente molto bene, la squadra è entrata spesso nell'area avversaria, con attacchi più diretti e ficcanti. La prestazione è cresciuta molto, oggi, ci sono ancora dettagli da poter migliorare. Sia all'andata che stasera abbiamo dimostrato di essere sullo stesso piano della Fiorentina: quanto siamo riusciti a fare ci rende orgogliosi, teniamo conto delle cose buone". La squadra ha mostrato le sue possibilità"

Una parola sull'arbitraggio?

"L'arbitro non è stato all'altezza delle due squadre, non è stato un buon arbitraggio: ha seguito la corrente, ma non voglio dire altro... Dico solo che avremmo potuto evitare di subire qualcuno dei gol, ma la prestazione del secondo tempo rimane ottima, davanti a un avversario che giocava in casa sua".