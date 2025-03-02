Rui Vitoria (all. Panathinaikos) "Fiorentina molto forte, ma faremo di tutto per eliminarla"
Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Panetolikos, il tecnico del Panathinaikos, Rui Vitoria ha così parlato in vista della gara di giovedì contro la Fiorentina: “Avevamo bisogno...
Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Panetolikos, il tecnico del Panathinaikos, Rui Vitoria ha così parlato in vista della gara di giovedì contro la Fiorentina: “Avevamo bisogno di vincere, per noi è ossigeno. Poteva diventare una gara molto difficile per noi, ma abbiamo fatto una prestazione buona e si è rivelata più semplice da gestire. Quello che mi interessa in questo periodo non è tanto la qualità del gioco, quanto vedere una squadra fatta di uomini veri. Vedo grande dedizione e aggressività, questo mi piace”.
Sulla Fiorentina: “Sono soddisfatto della reazione vista, proprio perché ci stiamo preparando a una difficile concorrenza europea. Abbiamo lavorato su alcune cose in merito, in vista di questa partita. Sappiamo di avere davanti a noi una squadra molto forte, ma faremo di tutto per qualificarci ai quarti. Non rinunceremo comunque alla lotta per il campionato, c'è ancora molta strada da fare”.