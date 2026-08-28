Rui Costa torna a Firenze per il Centenario: 'O Maestro' non vuole mancare alla festa viola

L'ex numero 10 sarà presente alle celebrazioni per i 100 anni della Fiorentina, tornando nella città che lo ha consacrato

Rui Costa torna a Firenze. Il campione portoghese sarà infatti presente alle celebrazioni per il Centenario della Fiorentina e non ha voluto mancare all'appuntamento con la storia del club viola. Una presenza dal forte valore simbolico per uno dei calciatori più amati dai tifosi fiorentini.

Il portoghese ha vestito la maglia della Fiorentina dal 1994 al 2001, diventando uno dei grandi protagonisti di una delle epoche più importanti della storia recente del club. A Firenze ha collezionato 276 presenze e 50 gol complessivi, numeri che raccontano solo in parte l'impatto avuto dal fantasista portoghese.

Con la maglia viola Rui Costa ha conquistato due Coppe Italia, nel 1996 e nel 2001, oltre alla Supercoppa Italiana del 1996. Ma il suo ricordo a Firenze va oltre trofei e statistiche. È stato il numero 10 elegante e creativo, il compagno ideale di Gabriel Batistuta e uno dei simboli della Fiorentina degli anni Novanta.

Ora, a distanza di 25 anni dal suo addio, Rui Costa torna nella sua Firenze per celebrare insieme ai tifosi un traguardo speciale: i 100 anni della Fiorentina.