Rui Costa, il cuore è sempre viola: “Firenze mi è mancata, sono stati 7 anni fantastici”

Rui Costa parla al Viola Park

Rui Costa è tornato ieri al Viola Park per celebrare il Centenario della Fiorentina e ha regalato parole cariche di emozione, ha rilasciato un’intervista sul sito della Fiorentina: “Più che io che manco a Firenze, era Firenze che mancava a me. Qui ho vissuto i sette anni più belli della mia vita e li volevo rivivere, come ho sempre detto sono stati 7 anni meravigliosi e ho lasciato Firenze da uomo.

Poi il ritrovo con tanti ex compagni e l’abbraccio con Batistuta, un’immagine che ha riacceso i ricordi della Fiorentina degli anni Novanta.”

Un ritorno speciale per il “Maestro”, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame con Firenze.