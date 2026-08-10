Rugani, dopo il mancato riscatto può arrivare una nuova opportunità in A: il Monza ci pensa

Il difensore ex viola, classe 1994, sarebbe finito nel mirino del Monza.

Dopo il diritto di riscatto fissato a due milioni di euro e non esercitato dalla Fiorentina quest’estate per il difensore, diversi club di Serie A starebbero pensando a lui, in particolar modo il Monza. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti,

Il Monza ha chiesto informazioni su Daniele Rugani, che non rientra nei piani di Luciano Spalletti e potrebbe lasciare la Juve quest'estate.