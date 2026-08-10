Labaro Viola

Rugani, dopo il mancato riscatto può arrivare una nuova opportunità in A: il Monza ci pensa

Il difensore ex viola, classe 1994, sarebbe finito nel mirino del Monza.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 17:21
Rugani, dopo il mancato riscatto può arrivare una nuova opportunità in A: il Monza ci pensa - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Dopo il diritto di riscatto fissato a due milioni di euro e non esercitato dalla Fiorentina quest’estate per il difensore, diversi club di Serie A starebbero pensando a lui, in particolar modo il Monza. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti,

Il Monza ha chiesto informazioni su Daniele Rugani, che non rientra nei piani di Luciano Spalletti e potrebbe lasciare la Juve quest'estate.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok