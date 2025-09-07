Rrahmani si fa male con il Kosovo. Difficile la sua presenza sabato prossimo contro la Fiorentina

Il difensore del Napoli si è fatto male in Nazionale ed è in dubbio pere la sfida del Franchi di sabato prossimo.

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Finito ko durante il match di venerdì tra il suo Kosovo e la Svizzera (terminato successo degli elvetici per 4-0, ndr), il difensore del Napoli non prenderà infatti parte al prossimo impegno della sua Nazionale contro la Svezia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La conferma arriva direttamente dalla Federcalcio kosovara, attraverso un comunicato ufficiale: "Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea", si legge nella nota.

ll centrale azzurro ha già lasciato il ritiro della nazionale per far ritorno a Napoli, dove inizierà il percorso di terapie riabilitative sotto la supervisione dello staff medico del club. L’obiettivo è recuperare il prima possibile e tornare a disposizione di Antonio Conte. Lo riporta TMW.