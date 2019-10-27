Rosucci: "La partita è molto equilibrata anche se fa caldo. I dettagli faranno la differenza"
Martina Rosucci della Juventus Women ha parlato su Sky alla fine del primo tempo della partita del Manuzzi: "L’approccio a questa sfida era importante, visto che si tratta di una finale: siamo state b...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 13:29
Martina Rosucci della Juventus Women ha parlato su Sky alla fine del primo tempo della partita del Manuzzi: "L’approccio a questa sfida era importante, visto che si tratta di una finale: siamo state brave a partire forti. La partita è molto equilibrata anche se fa caldo. I dettagli faranno la differenza".