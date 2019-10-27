Rosucci: "La partita è molto equilibrata anche se fa caldo. I dettagli faranno la differenza"

Martina Rosucci della Juventus Women ha parlato su Sky alla fine del primo tempo della partita del Manuzzi: "L’approccio a questa sfida era importante, visto che si tratta di una finale: siamo state b...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2019 13:29

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