Rossitto su Atta: "Diventerà l'idolo di Firenze, gli darei la numero 10. Lo paragono a Bellingham"

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina che elogia Arthur Atta

L'ex centrocampista della Fiorentina, Fabio Rossitto, ha commentato ai microfoni di Radio FirenzeViola l'acquisto di Arthur Atta: "Avete preso un grande giocatore. Forte, è un centrocampista moderno bravo negli inserimenti. Io l'ho paragonato un po' a Bellingham, con le dovute proporzioni. Aspettatevi quel tipo di giocatore.

"A Udine ha fatto una grossa crescita, è un giocatore completo ma quasi senza ruolo perché può giocare ovunque anche se è una mezzala classica. Può portare anche gol anche se deve migliorare: ha ancora margini importanti. Secondo me sopporterà la piazza nonostante sia un ragazzo pacato. Lo vedo sereno e tranquillo in qualsiasi situazione e a Firenze ci vuole anche questo".

"Diventerà un idolo. Si dovrà calare nella situazione ma lui porta quantità e qualità e a Firenze hanno il palato fine. Lui fa parte della schiera di giocatori che un po' di anni fa eravate abituati a vedere. Io gli darei la numero 10".

Su Paratici e Andreazzoli: "Andreazzoli è un colpo da direttore che vede più in là. Sta dimostrando che capisce tanto di calcio. Andreazzoli lo conosco bene e ha una serenità e un sapere di calcio veramente incredibili".