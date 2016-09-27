Rossi: "Contento qui a Vigo. Mi alleno e fisicamente sto bene. Il rapporto col mister..."

Giuseppe Rossi ha tirato le prime somme della sua esperienza al Celta Vigo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del sito lavanguardia.com: “Sono arrivato un mese fa e fino ad oggi mi sono trovato...

Giuseppe Rossi ha tirato le prime somme della sua esperienza al Celta Vigo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del sito lavanguardia.com: “Sono arrivato un mese fa e fino ad oggi mi sono trovato assai bene con la gente ed i tifosi. La città mi piace molto, ma sancora devo finire di esplorare Vigo. Questo mese iniziale è stato molto buono per me. Sono felice e mi sto allenando, i compagni di squadra mi stanno dando tanta fiducia. Mi alleno duramente tutti i giorni, dal momento che voglio davvero aiutare la squadra. Fisicamente sto bene. Se sono soddisfatto del mio minutaggio? Sono decisioni che spettano al tecnico. Darò sempre il mio massimo per ottenere i tre punti, che giochi 5, 20 o 90 minuti. Mi piace il gioco del Celta”.