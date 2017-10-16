Rosetti non si pone limiti: "Dopo il Var vogliamo anche il fuorigioco in 3D"

Roberto Rosetti, responsabile del progetto moviola in campo in Serie A, non si pone limiti per quanto riguarda l'impiego della tecnologia in campo: "Voglio un sistema che possa darmi in tempo reale e...

Roberto Rosetti, responsabile del progetto moviola in campo in Serie A, non si pone limiti per quanto riguarda l'impiego della tecnologia in campo: "Voglio un sistema che possa darmi in tempo reale e in 3D le immagini dell’attaccante nei casi dubbi di fuorigioco. Abbiamo il software che crea le griglie virtuali sullo schermo, anche grazie a quello abbiamo convalidato il gol di Kean. Ma non possiamo fermarci. Sul fuorigioco avremmo bisogno di un sistema simile alla Goal line technology, con immagini tridimensionali e ruotabili".

Fonte: La Repubblica