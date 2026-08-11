Romano: “Sancho è stato offerto alla Fiorentina, ma al momento non ci sono trattative”

Il giocatore è stato offerto alla Fiorentina, ma la trattativa non è cominciata

Sancho torna a essere accostato alla Serie A e, tra i club che hanno ricevuto una proposta per l’attaccante inglese, c'è anche la Fiorentina. A fare chiarezza sulla situazione è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il nome di Sancho sia emerso per diverse squadre italiane, tra cui Juventus e Fiorentina. Al momento, però, il giocatore sarebbe stato proposto in Italia soltanto al club viola, circa due o tre settimane fa. Non ci sarebbero però stati riscontri concreti da parte della Fiorentina. Oggi, infatti, i viola non stanno trattando Sancho.

Sancho è attualmente svincolato, dunque può essere ingaggiato a parametro zero, e proprio per questo potrebbe diventare un nome da tenere d'occhio soprattutto negli ultimi giorni di mercato, quando le occasioni possono diventare più frequenti.

Romano ha inoltre fatto chiarezza sulle indiscrezioni riguardanti un possibile accordo già raggiunto con un club dell'Arabia Saudita. Secondo l'esperto di mercato, non sarebbe così: Sancho ha ricevuto un'offerta dall'Arabia e può decidere di accettarla, ma al momento il giocatore è stato proposto anche ad altri club.