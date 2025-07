Romano rivela: “Terracciano ha l’accordo con il Milan per un biennale, sostituirà Sportiello”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti di mercato tramite il proprio profilo X. Infatti con un tweet Romano ha rivelato che Terracciano ha già l’accordo con il Milan per firmare un biennale e sostituire così Marco Sportiello che è destinato ad andare all’Atalanta. Romano non ha reso note le cifre dell’accordo tra la Fiorentina ed il Milan ma l’affare non è in discussione

⚫️ AC Milan have agreed personal terms with Pietro Terracciano as their new backup goalkeeper.

Two year contract for Terracciano, ready to be sealed as soon as Atalanta will get Marco Sportiello deal done – with talks underway. pic.twitter.com/nWXS9iH8pI

