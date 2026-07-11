Romano rivela: "Offerta della Fiorentina per Tolu Arokodare: respinta dal Wolverhampton"

Fabrizio Romano rivela che la Fiorentina ha fatto un tentativo per l'attaccante Tolu Arokodare

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha presentato un'offerta al Wolverhampton per l'attaccante Tolu Arokodare, ma quest'ultima è stata rifiutata.

Anche il Trabzonspor ha presentato una proposta, ma il giocatore non è convinto della destinazione e non sarebbe intenzionato ad accettare il trasferimento.