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Romano rivela: "Offerta della Fiorentina per Tolu Arokodare: respinta dal Wolverhampton"

Fabrizio Romano rivela che la Fiorentina ha fatto un tentativo per l'attaccante Tolu Arokodare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 15:22
Romano rivela: "Offerta della Fiorentina per Tolu Arokodare: respinta dal Wolverhampton" -
Calciomercato
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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha presentato un'offerta al Wolverhampton per l'attaccante Tolu Arokodare, ma quest'ultima è stata rifiutata.

Anche il Trabzonspor ha presentato una proposta, ma il giocatore non è convinto della destinazione e non sarebbe intenzionato ad accettare il trasferimento.

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