Romano rivela: "Offerta della Fiorentina per Tolu Arokodare: respinta dal Wolverhampton"
Fabrizio Romano rivela che la Fiorentina ha fatto un tentativo per l'attaccante Tolu Arokodare
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 15:22
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina ha presentato un'offerta al Wolverhampton per l'attaccante Tolu Arokodare, ma quest'ultima è stata rifiutata.
Anche il Trabzonspor ha presentato una proposta, ma il giocatore non è convinto della destinazione e non sarebbe intenzionato ad accettare il trasferimento.