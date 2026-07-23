Romano rivela: “L’Atalanta non ha chiuso Alajbegovic, su di lui altri club italiani. Occhio al Chelsea”

Romano ha dato degli aggiornamenti sulla situazione di Alajbegovic

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato di Aljabegovic, calciatore accostato anche alla Fiorentina, queste le sue parole:



“Continua la corsa per Karim Alajbegovic dopo che l’Atalanta non ha affondato il colpo dopo la prima offerta.



Su di lui si sono mossi altri club italiani, il Chelsea ha incontrato i suoi agenti e adesso il pallino è in mano al Bayern Leverkusen”