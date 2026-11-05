Romano: "Pioli al Napoli? L'ex Viola ci andrebbe a piedi. Vuole riscattarsi dopo le ultime esperienze"

Fabrizio Romano chiarisce la situazione Stefano Pioli

Non ci sono stati contatti tra Aurelio De Laurentiis e Stefano Pioli per un possibile approdo dell'ex allenatore della Fiorentina sulla panchina del Napoli. A spiegarlo è Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare il punto sulle voci circolate nelle ultime ore.



Il giornalista ha precisato che il nome di Pioli era già finito in passato nei pensieri della società partenopea, tanto da essere inserito in alcune occasioni nella lista dei possibili allenatori e da aver avuto contatti con il presidente. Tuttavia, la situazione attuale è ben diversa: "In questo momento il Napoli non ha contattato Pioli e non sta trattando con lui. Oggi non ci sono stati contatti, trattative o discorsi avviati".



Romano ha inoltre accostato queste indiscrezioni a quelle estive su Raffaele Palladino, poi approdato al Bologna, definendole semplici ipotesi giornalistiche riguardanti allenatori attualmente liberi.



Resta comunque da considerare il possibile scenario in caso di cambio in panchina. Secondo Romano, qualora De Laurentiis decidesse di puntare su Pioli, il tecnico sarebbe pronto ad accettare senza esitazioni: "Se il Napoli sceglie di cambiare allenatore e chiama Pioli, l'ex tecnico viola a Napoli ci va a piedi. Su questo non ci sono dubbi, visto che deve anche riscattarsi dopo le ultime esperienze".