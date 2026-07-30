Romano: "Mastantuono lascerà in prestito il Real Madrid. Fiorentina e Roma le più interessate in Italia.

Il calciatore vorrebbe il River, ma i Blancos preferiscono una destinazione europea: su di lui anche club di Francia e Spagna.

Ancora vivo il sogno Mastantuono per la Fiorentina: il ragazzo lascerà Madrid, con il Real che vuole cederlo in prestito in Europa, mentre lui vorrebbe fare ritorno al River Plate.

Le squadre interessate all'argentino ci sono: la Fiorentina e la Roma in Italia, con anche delle opzioni in Francia e Spagna. Lo riporta Fabrizio Romano.