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Romano: "Mastantuono lascerà in prestito il Real Madrid. Fiorentina e Roma le più interessate in Italia.

Il calciatore vorrebbe il River, ma i Blancos preferiscono una destinazione europea: su di lui anche club di Francia e Spagna.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 11:55
Romano: "Mastantuono lascerà in prestito il Real Madrid. Fiorentina e Roma le più interessate in Italia. -
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Ancora vivo il sogno Mastantuono per la Fiorentina: il ragazzo lascerà Madrid, con il Real che vuole cederlo in prestito in Europa, mentre lui vorrebbe fare ritorno al River Plate.

Le squadre interessate all'argentino ci sono: la Fiorentina e la Roma in Italia, con anche delle opzioni in Francia e Spagna. Lo riporta Fabrizio Romano.

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