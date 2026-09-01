Romano: "La Fiorentina ha chiuso per Pedro Gonçalves dello Sporting. Operazione da 25 milioni"

La Fiorentina si aggiudica un nuovo esterno, in arrivo dallo Sporting Lisbona

Colpo delle ultime ore di questa frenetica campagna acquisti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina è piombata su Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona. L'operazione è stata chiusa in gran segreto da Fabio Paratici, che consegna così a Fabio Grosso un nuovo esterno dopo la partenza di Albert Gudmundsson, diretto alla Lazio."L'ala dello Sporting - scrive l'esperto di mercato - si trasferirà alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, più 22,5 milioni di euro per il diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni". Il classe 1998 raggiungerà presto Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.