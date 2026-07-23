Romano: "Kean-Como? Ad oggi nessuna trattativa concreta. La decisione finale spetta alla Fiorentina"

Le ultime di Fabrizio Romano sull'interesse del Como per Kean

Le parole di Fabrizio Romano sulle voci relative all’interesse del Como per Moise Kean: “È vero che Kean può andare al Como ed è un’operazione in corso, al momento però la trattativa non è concreta, non è decollata. È un discorso che è stato affrontato dagli agenti del centravanti della Fiorentina durante una delle riunioni col Como per Liberali, poiché condividono il procuratore. In questi meeting è emerso il nome di Kean, ma al momento il Como non è tornato dagli agenti dell’attaccante per proporre un’offerta o parlare con la Fiorentina”.

"Ci vuole rispetto per le cifre che potrà fissare la Fiorentina: adesso è tutto in mano alla società viola, anche la valutazione economica. Seguiamo sviluppi, ma il Como ad oggi, al di là dei colloqui con gli agenti, è ancora un qualcosa che va trattato come una ‘chiacchierata’, non una trattativa vera e propria".